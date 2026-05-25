Quisquina cheese Festival due giorni di sapori | torna la Sagra del formaggio nel cuore dei Sicani

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 24esima edizione della Sagra del formaggio e dei prodotti tipici si svolgerà il 30 e 31 maggio nel centro di Santo Stefano Quisquina. L'evento, dedicato ai formaggi e ai prodotti locali, si svolge nel cuore dei Monti Sicani e richiama visitatori interessati alla tradizione culinaria del territorio. La manifestazione prevede un percorso di assaggi e stand dedicati ai prodotti tipici della zona.

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Santo Stefano Quisquina si prepara ad accogliere la 24esima edizione della “Sagra del formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi”, appuntamento ormai simbolo del territorio dei Monti Sicani che il 30 e 31 maggio trasformerà il borgo agrigentino in un grande percorso tra gusto, tradizione e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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XXIV Sagra del Formaggio e dei prodotti quisquinesi, in scena il 30 e 31 maggio TELE ONE

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