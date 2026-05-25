Quisquina cheese Festival due giorni di sapori | torna la Sagra del formaggio nel cuore dei Sicani

Notizia in breve

La 24esima edizione della Sagra del formaggio e dei prodotti tipici si svolgerà il 30 e 31 maggio nel centro di Santo Stefano Quisquina. L'evento, dedicato ai formaggi e ai prodotti locali, si svolge nel cuore dei Monti Sicani e richiama visitatori interessati alla tradizione culinaria del territorio. La manifestazione prevede un percorso di assaggi e stand dedicati ai prodotti tipici della zona.