Torna lo Spilamberto Street Food Festival l' evento che celebra al meglio la cultura dei sapori sapori
Dopo il successo delle edizioni passate, a Spilamberto torna lo Street Food Festival, un evento che si svolge nel centro cittadino e che coinvolge numerosi stand di cibo di strada provenienti da diverse regioni. La manifestazione si estende lungo le vie principali e propone anche musica dal vivo e spettacoli per intrattenere il pubblico. La manifestazione si svolge in più giornate, attirando residenti e visitatori interessati a gustare specialità di strada e partecipare alle varie attività proposte.
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Spilamberto uno degli appuntamenti più attesi dedicati al gusto e all'intrattenimento: lo SPILAMBERTO STREET FOOD FESTIVAL, il festival itinerante che celebra il meglio della cultura street tra sapori, musica e spettacoli dal vivo.Dal 22. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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