Torna lo Spilamberto Street Food Festival l' evento che celebra al meglio la cultura dei sapori sapori

Dopo il successo delle edizioni passate, a Spilamberto torna lo Street Food Festival, un evento che si svolge nel centro cittadino e che coinvolge numerosi stand di cibo di strada provenienti da diverse regioni. La manifestazione si estende lungo le vie principali e propone anche musica dal vivo e spettacoli per intrattenere il pubblico. La manifestazione si svolge in più giornate, attirando residenti e visitatori interessati a gustare specialità di strada e partecipare alle varie attività proposte.

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