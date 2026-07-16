Torino ufficiale l' arrivo di Mascardi a titolo definitivo

Il Torino ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del portiere Diego Mascardi. La società ha comunicato ufficialmente che il giocatore è entrato a far parte del team. Non sono stati forniti dettagli sui termini del trasferimento o sulla durata del contratto. L'annuncio è stato pubblicato attraverso i canali ufficiali del club. Nessuna altra informazione è stata rilasciata riguardo alle modalità dell'operazione o alle eventuali clausole contrattuali.

Il Torino ha annunciato l'arrivo di Diego Mascardi, il portiere è ufficialmente un nuovo giocatore granata. "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Spezia Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Mascardi" si legge nella nota diramata dalla società del presidente Urbano Cairo. Il classe 2006 ha già raggiunto i nuovi compagni in Val Rendena, a Pinzolo, e adesso è pronto per iniziare i lavori sul campo con il tecnico Ignazio Abate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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