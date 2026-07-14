Calciomercato Torino ecco il nuovo portiere | fatta per l’arrivo di Mascardi cifre e dettagli dell’affare

Calciomercato Torino, è fatta per Diego Mascardi dallo Spezia. Le cifre e i dettagli dell’affare. Il Torino guarda con lungimiranza al futuro e si prepara a blindare la propria porta con un innesto di grande prospettiva. È infatti ormai in dirittura d’arrivo, giunta ai dettagli finali secondo Di Marzio, la trattativa di calciomercato destinata a portare in maglia granata Diego Mascardi. Il giovanissimo estremo difensore, classe 2006, attualmente di proprietà dello Spezia, rappresenta un investimento strategico fortemente voluto dalla dirigenza piemontese per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama calcistico giovanile italiano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Calciomercato Torino low cost: parliamo di difensori centrali

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