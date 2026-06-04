Roma ufficiale l’addio di Abdulhamid | passaggio a titolo definitivo al Lens

Saud Abdulhamid ha completato il trasferimento dal club di Roma al Lens a titolo definitivo. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo le trattative concluse tra le due società. Il giocatore lascia il club italiano per approdare in Francia, dove continuerà la sua carriera. La firma del contratto e la presentazione ufficiale sono state confermate nelle ultime ore. La cessione chiude il periodo di permanenza del difensore nella squadra di Roma.

Mancava solamente l’ufficialità per delineare definitivamente il trasferimento di Saud Abdulhamid al Lens. Attraverso una nota ufficiale, la Roma ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo il terzino destro alla società francese. Quest’ultima ha deciso di esercitare il diritto di riscatto concordato in precedenza tra i due club. Si sblocca così una della prime operazioni in uscita di questa sessione estiva, un tassello importante per le strategie legate al calciomercato giallorosso. L’operazione permetterà alla dirigenza di alleggerire la rosa e focalizzarsi sui nuovi obiettivi in entrata per la prossima stagione. Il calciatore classe 1999 si trasferisce così in Ligue 1 in maniera permanente e lascia la Serie A dopo un percorso in cui non è mai riuscito a imporsi stabilmente nelle gerarchie della squadra capitolina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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