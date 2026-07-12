Marco Bezzecchi è stato sottoposto a intervento chirurgico questa mattina all’ospedale di Sassuolo dopo una caduta a Sachsenring durante le qualifiche. Il pilota italiano, classe 1998, e portacolori Aprilia, ha subito una brutta caduta a circa 140 kmh, che ha causato il suo ritiro dal Gran Premio di Germania. L’intervento è riuscito, e ora si attende di sapere se potrà tornare in pista per il prossimo Gran Premio di Silverstone.

Rimini, 12 luglio 2026 – E’ stato operato questa mattina all’ospedale di Sassuolo il campione italiano di motociclismo, Marco Bezzecchi, classe 1998, nato a Rimini e pilota Aprilia, dopo la brutta caduta a 140 chilometri orari durante le qualifiche a Sachsenring, in Germania che gli è costato appunto lo stop al GP di Germania. Operato alla clavicola sinistra dal professor Porcellini. Il pilota Aprilia è stato operato a Sassuolo alla clavicola sinistra dal professor Giuseppe Porcellini, primario dell'Ortopedia e riferimento internazionale per la chirurgia della spalla e come comunicato dall’Aprilia, l’intervento “si è chiuso con successo, la frattura completa e scomposta è stata infatti ridotta e stabilizzata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Bezzecchi operato a Sassuolo: “Intervento riuscito, ora speriamo di riaverlo in pista per Silverstone”

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