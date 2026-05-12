Baschirotto si è operato | intervento al al retto femorale perfettamente riuscito! Il comunicato della Cremonese

Un calciatore ha subito un intervento chirurgico al retto femorale, che si è concluso con successo. La società sportiva ha diffuso un comunicato ufficiale confermando l’intervento e la buona riuscita dell’operazione. Al momento, non sono state fornite indicazioni sui tempi di recupero o sulle modalità di riabilitazione. La squadra si prepara ora a seguire le procedure di cura e rientro in campo.

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