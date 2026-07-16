Tony Pitony il concerto annullato a Bologna verrà recuperato sabato 18 luglio | come fare coi biglietti

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il concerto di Tony Pitony previsto ieri sera a Bologna è stato annullato a causa del maltempo. L’evento si terrà invece sabato 18 luglio nello stesso luogo. Chi ha acquistato i biglietti può utilizzarli per la nuova data senza ulteriori modifiche. La decisione di rinviare l’appuntamento è stata presa in seguito alle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la regione. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali rimborsi o modalità di accesso per chi ha già acquistato il biglietto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 16 luglio 2026 – Ieri sera il concerto di Tony Pitony che si sarebbe dovuto svolgere al Sequoie Music Park, nel parco Caserme Rosse, è stato annullato e rinviato a causa del forte maltempo che ha colpito Bologna  e altre città della regione. L'evento sarà recuperato sabato 18 luglio. Come fare coi biglietti del concerto. L'organizzazione ha reso noto che tutti i biglietti già acquistati precedentemente per la data di mercoledì 15 luglio  resteranno validi anche per la nuova data dell'evento. Chi fosse impossibilitato a partecipare sabato, potrà richiedere il rimborso tramite il canale di vendita prestabilito entro domani, venerdì 17 luglio, non oltre le ore 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

tony pitony il concerto annullato a bologna verr224 recuperato sabato 18 luglio come fare coi biglietti
© Ilrestodelcarlino.it - Tony Pitony, il concerto annullato a Bologna verrà recuperato sabato 18 luglio: come fare coi biglietti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

al party del Fantasanremo a Sanremo 2026

Video al party del Fantasanremo a Sanremo 2026

Notizie e thread social correlati

Tony Pitony è il primo dei protagonisti del concerto di Cortona ComicsTony Pitony sarà il primo artista a esibirsi alla quarta edizione del Concerto di Cortona Comics.

Leggi anche: Cortona Comics: cosa c’è da sapere sul concerto di Tony Pitony allo stadio comunale

Temi più discussi: Il ciclone Tony Pitony. Fra musica dissacrante e tour dei record; Tony Pitony torna al Flowers Festival: il cantante mascherato concede il bis dopo il successo torinese; Tony Pitony arriva live con il tour per l’estate 2026 – Scaletta, date e biglietti; TONY PITONY live a Bari, il fenomeno sbarcherà alla Fiera del Levante con il tour estivo Estatony.

tony pitony tony pitony il concertoIl ciclone Tony Pitony. Fra musica dissacrante e tour dei recordPrima ha conquistato gli amanti della musica demenziale, con testi dissacranti e sconci. Poi i puristi del canto, con una voce unica e delicata. Infine si è preso la scena mainstream sul palco princip ... ilrestodelcarlino.it

tony pitony tony pitony il concertoLa dissacrante ironia di Tony Pitony accende l'estate pescarese [FOTO e VIDEO]Il concerto di Tony Pitony di domenica 5 luglio, in occasione del Terrasound festival, ha conquistato i fan presenti al porto turistico ... ilpescara.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web