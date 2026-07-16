Il concerto di Tony Pitony previsto ieri sera a Bologna è stato annullato a causa del maltempo. L’evento si terrà invece sabato 18 luglio nello stesso luogo. Chi ha acquistato i biglietti può utilizzarli per la nuova data senza ulteriori modifiche. La decisione di rinviare l’appuntamento è stata presa in seguito alle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la regione. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali rimborsi o modalità di accesso per chi ha già acquistato il biglietto.

Bologna, 16 luglio 2026 – Ieri sera il concerto di Tony Pitony che si sarebbe dovuto svolgere al Sequoie Music Park, nel parco Caserme Rosse, è stato annullato e rinviato a causa del forte maltempo che ha colpito Bologna e altre città della regione. L'evento sarà recuperato sabato 18 luglio. Come fare coi biglietti del concerto. L'organizzazione ha reso noto che tutti i biglietti già acquistati precedentemente per la data di mercoledì 15 luglio resteranno validi anche per la nuova data dell'evento. Chi fosse impossibilitato a partecipare sabato, potrà richiedere il rimborso tramite il canale di vendita prestabilito entro domani, venerdì 17 luglio, non oltre le ore 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tony Pitony, il concerto annullato a Bologna verrà recuperato sabato 18 luglio: come fare coi biglietti

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stasera sembra ci sia l’ultimo giorno sulla terra per questo temporale estremo tutti chiusi in casa ecc ecc ma io ho il concerto DI TONY PITONY x.com

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