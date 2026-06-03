Tony Pitony è il primo dei protagonisti del concerto di Cortona Comics

Tony Pitony sarà il primo artista a esibirsi alla quarta edizione del Concerto di Cortona Comics. L’evento si terrà prossimamente e l’annuncio è stato comunicato ufficialmente. La manifestazione si svolge nell’ambito della festa dedicata ai fumetti e ai manga, attirando appassionati da diverse zone. Nessuna altra informazione su altri artisti o dettagli dell’evento è ancora stata resa nota.

È annunciata la quarta edizione del Concerto di Cortona Comics, è Tony Pitony il primo nome ad essere annunciato. L’evento abbinato al festival del fumetto torna il 5 giugno, l’artista porterà al «Santi Tiezzi» la data del suo tour «estaTony».Il musicista siciliano è approdato ad X Factor nel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tony Pitony e lentrata del concerto a bordo di un Pedaló

Notizie e thread social correlati

Tony Pitony: sold out il concerto del 24 luglioIl concerto di Tony Pitony del 24 luglio al Pisa Summer Knights 2026 è stato completato, con tutti i biglietti esauriti.

Leggi anche: Motori accesi per Cortona Comics. Oltre 3mila biglietti per Pitony. Tre giorni di fumetti e spettacoli

Temi più discussi: Tony Pitony collabora con Guè e Shablo per la prima volta: ecco Cadillac; Da Tony Pitony ai Nu Genea, una notte di libertà allo Spring Attitude (di L. Piras); Da Tony Pitony al funk dei Nu Genea: Spring Attitude, l’altra musica in festa; Giorgia e Tony Pitony infiammano l’estate ‘26.

Ascolta #MusicExpress! In questo numero: Ariana Grande, Noemi, Guè–Tony Pitony–Shablo, Tormento–Ernia, J-Ax, Malika Ayane, Nicolò Filippucci, Bebe Rexha & David Guetta, Sal Da Vinci, Gabry Ponte & Salmo #Radio #Rubriche #Podcast #Musica #New x.com

Tony Pitony in concerto: Live Full BandL’uomo, il mito, la leggenda. E sì, anche la parrucca: una maschera che gioca con il senso del ridicolo, lo scuote e lo conquista con un mix esplosivo di synth-pop, teatralità e pura energia scenica. mentelocale.it

NAMELESS 2026: JOHN SUMMIT E TONY PITONY ACCENDONO LA SECONDA GIORNATALECCO – Dopo il grande successo della prima giornata, caratterizzata dall’attesissimo ritorno in Italia dopo ben 13 anni di Calvin Harris, dj, cantante e produttore discografico britannico, accolto da ... lecconews.news