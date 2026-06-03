Cortona Comics | cosa c’è da sapere sul concerto di Tony Pitony allo stadio comunale

Il concerto di Tony Pitony si terrà allo stadio comunale durante Cortona Comics. La data dell’evento è il 3 giugno 2026. È prevista la partecipazione di un pubblico numeroso, con accesso regolamentato dagli organizzatori. Non sono stati comunicati dettagli su orari o eventuali restrizioni. L’evento si inserisce nel programma della manifestazione dedicata ai fumetti e alla cultura pop.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Cortona Comics: cosa c’è da sapere sul concerto d i Tony Pitony allo stadio comunale. Apertura dei cancelli alle 18, subito lo show dei deejay. Dove comprare i biglietti, tutto su parcheggi e navette gratuite Venerdì 5 giugno è in programma la quarta edizione del concerto di Cortona Comics. L’appuntamento si terrà allo stadio comunale di Cortona. Alle ore 18 si apriranno i cancelli con le esibizioni dei deejay. Momento clou della serata sarà l’esibizione di Tony Pitony, che porterà sul palco «estaTony», lo show della sua tournée estiva. Le prevendite sono ancora aperte online, su TicketOne (https:www.ticketone.iteventtony-pitony-estate-stadio-comunale-santi-tiezzi-21264174) e anche alla biglietteria fisica di Cortona Sviluppo, via Guelfa 40, Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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