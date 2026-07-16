Il concerto di Tony Pitony previsto per il 15 luglio al Sequoie Music Park di Bologna è stato cancellato per cause di forza maggiore. La data di recupero è stata comunicata e si terrà nella stessa location. I fan sono stati informati dell’annullamento poche ore prima dell’evento. Nessun dettaglio sulle motivazioni ufficiali della cancellazione. La nuova data è stata pubblicata sui canali ufficiali dell’artista.

Buone notizie per tutti i fan di Tony Pitony che, a poche ore dall’evento, si sono visti annullare il concerto a cui stavano per partecipare. L’artista era atteso a Bologna sul palco del Sequoie Music Park, ma il live previsto per il 15 luglio è stato cancellato per causa di forza maggiore. L’organizzazione del festival tuttavia non è restata con le mani in mano ma si è attivata con tempestività e, insieme al cantante, ha fissato subito una nuova data. Il recupero della serata nell’arena emiliana è stata confermata e l’attesa per i fan non sarà lunga. Quando sarà il concerto di Tony Pitony. Il concerto di Tony Pitony verrà recuperato sabato 18 luglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tony Pitony, concerto saltato: c’è la data di recupero

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