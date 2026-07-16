Tom Holland e Matt Damon hanno dato una lezione di stile su come vestirsi in base alla propria età

Tom Holland e Matt Damon sono stati visti in pubblico indossando abiti adatti alla loro età, mostrando un modo di vestirsi più semplice e sobrio rispetto a scelte più eccentriche o casual. Nel frattempo, il film di Christopher Nolan sta ricevendo molte attenzioni come uno dei titoli più attesi dell’estate, ma non ha influenzato le tendenze nel settore dell’abbigliamento maschile.

Odissea di Christopher Nolan si sta delineando come il film più importante dell’estate, ma non è destinato a diventare un punto di riferimento per il menswear. Ed è comprensibile. Nulla contro i sandali da gladiatore, le gonne di pelle o gli elmi alla Marvin il Marziano, ma la loro utilità in un guardaroba contemporaneo è, nella migliore delle ipotesi, molto limitata. Nonostante ciò (o forse proprio per questo), nelle ultime settimane il cast ha dato spettacolo sui red carpet, sfoggiando una serie di look impeccabili che rappresentano per la sartoria moderna ciò che i loro costumi di scena sono per il genere sword-and-sandal. Alla première... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Tom Holland Reacts To Matt Damon's Acting In The Odyssey

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