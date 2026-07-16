Tom Cruise è stato avvistato con un aspetto diverso dal solito, apparendo invecchiato e indossando un cappello da cowboy. Le fotografie mostrano un cambiamento nel suo look rispetto alle apparizioni più recenti. L’attore non ha ancora commentato pubblicamente questa trasformazione o i motivi dietro il nuovo stile. Non ci sono ulteriori dettagli sul contesto in cui è stato fotografato. La sua immagine è stata condivisa sui social e ripresa dai media di settore.

Dimenticate il sempiterno Tom Cruise, incarnazione stessa dell’eterna giovinezza hollywoodiana. Con il suo sorriso magnetico e una forma fisica impeccabile (anche a 64 anni appena compiuti) sembra impossibile vederlo ritratto con i capelli bianchi e appesantito, col volto ricoperto di rughe e un look “da cowboy mancato” ben distante dai completi da red carpet o dai giubbotti di pelle alla Top Gun a cui ci ha abituati. No, non è stato un tracollo improvviso: sono le immagini di Digger, nuovo film del regista Alejandro G. Iñárritu in cui interpreta l’arrogante protagonista. Tom Cruise invecchiato, ma solo per esigenze di scena. Trovarsi di fronte a un Tom Cruise con siffatto aspetto, ha letteralmente rotto il mito del bello e impossibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tom Cruise è irriconoscibile: invecchiato e col cappello da cowboy

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