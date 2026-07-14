Tom Cruise irriconoscibile in Digger | invecchiato e con la pancia

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tom Cruise ha messo su pancia e ha perso i capelli: è la sua ultima trasformazione per Digger, il nuovo film di Alejandro Iñárritu al cinema dal 2 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tom Cruise méconnaissable dans la bande-annonce de Digger

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Temi più discussi: Tom Cruise è irriconoscibile nel trailer di Digger; ‘Digger’, il trailer ufficiale svela un irriconoscibile Tom Cruise; Digger, Tom Cruise è un eccentrico miliardario nella nuova commedia nera di Iñárritu; Digger, il nuovo spettacolare trailer mostra un Tom Cruise quasi irriconoscibile - Radio Globo.

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