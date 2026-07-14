Tom Cruise irriconoscibile in Digger | invecchiato e con la pancia

Tom Cruise ha messo su pancia e ha perso i capelli: è la sua ultima trasformazione per Digger, il nuovo film di Alejandro Iñárritu al cinema dal 2 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tom Cruise méconnaissable dans la bande-annonce de Digger

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tom Cruise irriconoscibile e gattaro nel trailer di Digger: capelli bianchi, rughe e un ruolo mai visto prima

Tom Cruise irriconoscibile nel trailer di Digger, Iñárritu: "Madre Natura ama i figli di putt..a"Nel primo trailer di Digger, Tom Cruise appare con un volto trasformato, senza i soliti tratti riconoscibili.

Temi più discussi: Tom Cruise è irriconoscibile nel trailer di Digger; ‘Digger’, il trailer ufficiale svela un irriconoscibile Tom Cruise; Digger, Tom Cruise è un eccentrico miliardario nella nuova commedia nera di Iñárritu; Digger, il nuovo spettacolare trailer mostra un Tom Cruise quasi irriconoscibile - Radio Globo.

#Cinema Invecchiato e deformato: Tom #Cruise è irriconoscibile nel trailer della commedia dark Digger del regista messicano Inárritu. Grazie a trucco e protesi, il divo di Top Gun, è stato trasformato. L’effetto sorpresa è assicurato. x.com

Primo sguardo a Tom Cruise in Digger di Alejandro G. Iñárritu. Può vincere l'Oscar? reddit

Tom Cruise irriconoscibile in Digger: invecchiato e con la panciaTom Cruise ha messo su pancia e ha perso i capelli: è la sua ultima trasformazione per Digger, il nuovo film di Alejandro Iñárritu al cinema dal 2 ottobre ... fanpage.it

Tom Cruise miliardario eccentrico (e irriconoscibile) in Digger, nuova commedia satirica di IñárrituIl divo di Hollywood lascia il genere action per una commedia satirica e catastrofica firmata dal premio Oscar Alejandro G. Iñárritu ... iodonna.it