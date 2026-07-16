Sono state diffuse immagini di Tom Cruise nel film “Digger” di Alejandro Gonzalez Inarritu, dove appare molto diverso dal solito. L’attore è invecchiato, con un aspetto più pesante e un volto irriconoscibile rispetto ai ruoli precedenti. La trasformazione fisica include anche un aumento di peso e un aspetto più maturo. Cruise ha dichiarato di voler ottenere una candidatura all’Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Dimenticate Ethan Hunt di “Mission Impossible”, stavolta Tom Cruise ha deciso di stupire e, in cuor suo, anche di puntare all’Oscar come Miglior Attore Protagonista. Invecchiato, irruento, con qualche kg in più ma soprattutto irriconoscibile, sono state diffuse le prime immagini della metamorfosi di Tom Cruise in “Digger” di Alejandro Gonzalez Inarritu, in arrivo nelle sale dal 2 ottobre. Sette anni fa, è arrivata la telefonata che aspettava, ha raccontato l’attore in un incontro con la stampa negli studi Warner Bros. in America, Inarritu aveva un’idea per lui. Non gli ha mandato la sceneggiatura per email. Gli ha chiesto di vedersi di persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Invecchiato, manipolatore, con qualche kg in più ma soprattutto irriconoscibile: le immagini della metamorfosi di Tom Cruise in “Digger” di Alejandro Gonzalez Inarritu

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