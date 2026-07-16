Il festival Tolfa Jazz si è aperto con un concerto di Frida Bollani, che ha portato in scena un repertorio dedicato agli artisti under 35. Sul palco si sono alternati anche Davide Shorty, Fabrizio Bosso e Ada Montellanico. Oltre ai cinque concerti previsti tra il 17 e il 19 luglio, nell’anfiteatro e nel Centro studi italo norvegese, si sono svolte due street parade e le esibizioni di buskers programmate per il 18 e il 19 dalle 18.

Ai cinque concerti, in programma il 17, 18 e 19 luglio nell'anfiteatro e nel Centro studi italo norvegese, si aggiungono due street parade e le esibizioni dei buskers (18 e 19 dalle 18). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Tolfa Jazz, apre Frida Bollani: ampio spazio agli under 35 affiancati a Davide Shorty, Fabrizio Bosso e Ada Montellanico

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