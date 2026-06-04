Bologna Jazz Festival Da Fabrizio Bosso fino a Emmet Cohen

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna Jazz Festival presenta un cartellone che spazia da Fabrizio Bosso a Emmet Cohen. L’evento mette in evidenza artisti che interpretano il jazz, un genere musicale con radici afro-americane, ma aperto a contaminazioni e nuovi stili. La rassegna si svolge in diverse location della città e comprende concerti, jam session e incontri con i musicisti. La programmazione include artisti italiani e internazionali, offrendo un panorama variegato di espressioni jazzistiche.

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Che il jazz sia un linguaggio vivo, fortemente radicato nella tradizione afro americana, ma aperto a influenze e suggestioni che ne determinano la continua trasformazione è confermato dal suo successo crescente anche per il pubblico dei più giovani, che ne apprezzano la maniera nella quale influenza i suoni contemporanei. Il Bologna Jazz Festival, nell’edizione 2026, in programma dal 13 ottobre all’8 novembre, ha scelto di sviluppare il suo programma intorno a quattro concerti centrali, appena annunciati, che porteranno i città quattro esperienze tra la più significative per chi voglia entrare nel cuore autentico di questo suono. Spettacoli che avranno come protagonisti personalità che, in maniera diversa, hanno fatto, e continuano a fare la storia del jazz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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