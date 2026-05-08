Nelle prossime settimane, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, si svolgeranno eventi che uniscono musica, arte e natura. Tra i protagonisti, il musicista jazz Fabrizio Bosso terrà un concerto a Cervia. Contestualmente, sarà inaugurata la ‘Lamborghini Arena’, un’area dedicata alle auto di lusso. Le manifestazioni prevedono anche passeggiate all’aperto e spettacoli dal vivo, coinvolgendo diverse località della regione.

Auto, artisti performanti, passeggiate in mezzo alla natura. Questo, e molto altro, nei prossimi giorni nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara. Ecco alcuni eventi. In provincia di Bologna cresce l’attesa per ‘ Lamborghini Arena ’, l’universo del brand che prende vita all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, domani e domenica. Clienti, appassionati e curiosi per un fine settimana interamente dedicato all’universo Lamborghini. Due giorni per celebrare il brand, le sue vetture, con tre momenti di spettacolo in pista. A Ferrara è in programma l’evento ‘ Il mondo di ieri, oggi o domani? ’, un incontro dedicato al libro di Stefan Zweig.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fabrizio Bosso e il jazz a Cervia. E arriva la ’Lamborghini Arena’

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