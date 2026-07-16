Todi una stagione da applausi I colori del teatro in palcoscenico
La nuova stagione al Teatro Comunale di Todi presenta una programmazione che combina grandi classici e nuove drammaturgie, con artisti affermati e giovani talenti. La scelta si concentra sulla qualità degli spettacoli, creando un dialogo tra diverse modalità espressive. La collaborazione tra il Teatro Stabile dell’Umbria e il Comune ha portato alla definizione di questo cartellone, che si svilupperà nel corso della stagione.
"Una stagione attenta alla qualità, capace di mettere in dialogo grandi classici e nuova drammaturgia, artisti affermati e nuove visioni" Così il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino definisce la nuova stagione del Comunale di Todi varata insieme al Comune. "Si integra strettamente – aggiunge il sindaco Antonino Ruggiano – con le celebrazioni per i 150 anni dell’inaugurazione del Teatro Comunale, principale presidio culturale della città e uno dei luoghi simbolo della vita artistica umbra". Apertura in grande stile, domenica 8 novembre alle 17, con l’anteprima nazionale di “Figli“ di Mattia Torre, adattato da Fausto Paravidino con un cast d’eccezione: Edoardo Pesce, Silvia D’Amico, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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