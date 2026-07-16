todi una stagione da applausi i colori del teatro in palcoscenico

Notizia in breve

La nuova stagione al Teatro Comunale di Todi presenta una programmazione che combina grandi classici e nuove drammaturgie, con artisti affermati e giovani talenti. La scelta si concentra sulla qualità degli spettacoli, creando un dialogo tra diverse modalità espressive. La collaborazione tra il Teatro Stabile dell’Umbria e il Comune ha portato alla definizione di questo cartellone, che si svilupperà nel corso della stagione.