una stagione da incorniciare invicta da applausi promossa in seconda

L’Invicta ha concluso la stagione con una vittoria casalinga contro Depi Rosignano, 3-0 (25-19, 25-12, 25-15), nell’ultima partita del girone playoff. Con questa vittoria, la squadra ha conquistato il titolo di campione di Terza Divisione. La squadra, composta da giovani atlete, è stata allenata dai coach Andrea Chiappelli e Andrea Cordano. Questa partita ha sancito la fine di una stagione che si è conclusa con un risultato positivo.

Con la vittoria casalinga nell’ultima gara del girone playoff contro Depi Rosignano per 3-0 (25-19, 25-12, 25-15), le giovani dell’ Invicta allenate dei coach Andrea Chiappelli e Andrea Cordano chiudono al meglio questa lunga e soddisfacente stagione vincendo il campionato di Terza Divisione. "Siamo molto contenti di queste ragazze che meritavano un epilogo del genere – commentano i mister a fine partita –, una stagione che le ha viste recitare un ruolo da assolute protagoniste. Hanno vinto la regular season da imbattute, ai playoff una sola sconfitta su sette partite e la promozione matematica con una giornata d’anticipo. La loro crescita non è stata solo tecnica ma soprattutto caratteriale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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