cavalieri comunque bravi una stagione da applausi

Notizia in breve

Nel match di rugby, il Parabiago ha subito una sconfitta con il punteggio di 49-14 contro i Cavalieri Union. Durante la partita, i giocatori del Parabiago hanno mostrato buone prestazioni, nonostante la sconfitta. Il punteggio finale evidenzia un netto divario tra le due squadre. La partita si è conclusa con i Cavalieri Union in vantaggio, mentre il Parabiago ha cercato di reagire nel corso del secondo tempo.