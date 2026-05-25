Cavalieri comunque bravi Una stagione da applausi
Nel match di rugby, il Parabiago ha subito una sconfitta con il punteggio di 49-14 contro i Cavalieri Union. Durante la partita, i giocatori del Parabiago hanno mostrato buone prestazioni, nonostante la sconfitta. Il punteggio finale evidenzia un netto divario tra le due squadre. La partita si è conclusa con i Cavalieri Union in vantaggio, mentre il Parabiago ha cercato di reagire nel corso del secondo tempo.
Rugby Parabiago 49 Cavalieri Union 14 RUGBY PARABIAGO: Grassi N, Cortellazzi (48’ Coffaro), Paz (cap), Hala (74’ Grassi F), Cucchi, Silva Soria, Zanotti, Galvani (64’ Nadali), Mugnaini (73’ Zoccalli), Toninelli, Caila (48’ Messori), Salvetti, Antonini (48’ Castellano), Ceciliani (48’ Cornejo), Bettini (48’ Moscioni) All. Porrino CAVALIERI UNION: Castellana, Fondi, Quaranti (48’ Marzucchi), Pancini, Cella, Puglia (63’ Dabizzi), Bencini, Morelli (63’ Attucci), Righini, Dallaporta (48’ Facchini) Mardegan, Cascello (54’ Tizzi), Giagnoni (63’ Dardi), DiLe (54’ Calizzano), Rudalli (63’ Sansone) All. Chiesa Arbitri: Bonato AA1 Sgardiolo AA2 Panini 4 Uomo Ballerini Marcatori: 2’ m. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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