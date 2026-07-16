A Alenquer, in Portogallo, sono 17 gli atleti italiani che partecipano al 48° Mondiale di Tiro a Volo Sporting. La competizione, che si svolge fino a domenica 19 luglio, si tiene sulle pedane del Clube de Tiro de Vale das Pedras. In totale, sono 826 i tiratori provenienti da 42 paesi diversi che si sfidano in questa edizione.

Il 48° Campionato del Mondo di Sporting si disputa fino a domenica 19 luglio sulle pedane del Clube de Tiro de Vale das Pedras. In gara 826 tiratori da 42 Paesi. È ufficialmente iniziato in Portogallo il 48° Campionato del Mondo di Sporting. Dopo la cerimonia di apertura, gli azzurri del commissario tecnico Veniero Spada sono pronti a scendere in pedana ad Alenquer, dove la rassegna iridata andrà avanti fino a domenica 19 luglio. Le gare si svolgono sulle pedane del Clube de Tiro de Vale das Pedras – Casa dos Pacos, con 826 tiratori in rappresentanza di 42 Paesi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro a volo, Mondiale Sporting al via in Portogallo: 17 azzurri in gara ad Alenquer

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