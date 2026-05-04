Tiro a volo Italia protagonista agli Europei di Sporting | dieci medaglie a Vetralla

Gli Europei di Sporting si sono conclusi a Vetralla con la partecipazione di atleti italiani, che hanno conquistato un totale di dieci medaglie. La squadra azzurra ha ottenuto due titoli continentali, oltre a quattro argenti e altrettanti bronzi. Il commissario tecnico ha commentato i risultati sottolineando l’importanza del bottino, pur evidenziando la possibilità di miglioramento. La manifestazione si è svolta al Tav Vetralla e ha visto protagonisti diversi atleti italiani.

Due titoli continentali, quattro argenti e quattro bronzi: gli azzurri brillano in casa. Il ct Spada: “Bottino importante, ma possiamo crescere” Si chiude con un bilancio di assoluto rilievo il 59° Campionato Europeo di Sporting, disputato al Tav Vetralla. La manifestazione ha richiamato 556 tiratori da 37 Paesi e ha visto l’Italia tra le grandi protagoniste con un bottino complessivo di dieci medaglie, equamente divise tra prove individuali e a squadre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a volo, il calendario del weekend: Club Cup di Compak Sporting e titoli invernali a VetrallaIl terzo fine settimana di marzo propone numerosi appuntamenti nel calendario federale del Tiro a Volo italiano, con gare dedicate sia agli agonisti... Tiro con l’arco, Italia grande protagonista agli Europei indoor. 11 podi e dominio nel medagliereVa in archivio una settimana trionfale a Plovdiv (in Bulgaria) per il tiro con l’arco italiano, che ha saputo togliersi grandi soddisfazioni vincendo... Altri aggiornamenti Si parla di: Tiro a volo, Europeo di Sporting a Vetralla: 556 atleti da 37 Paesi. Tiro a volo. A Vetralla (Viterbo) il 59° Europeo di SportingCon la Cerimonia di Apertura, ospitata dal Parco della Poesia Arnoldo Foà di Cura di Vetralla (VT), è iniziato ufficialmente il 59° Campionato Europeo di Sporting 2026, evento patrocinato dalla Region ... cacciapassione.com Tiro a volo, Europeo di Sporting a Vetralla: 556 atleti da 37 PaesiAl via la 59ª edizione della rassegna continentale. In gara anche la squadra azzurra guidata dal ct Spada. Al via l’Europeo di Sporting Si è aperto ufficialment ... sportface.it