Tiro a volo De Filippis e Stanco argento nel trap misto ad Almaty | gli highlights su Tiro a Volo TV

Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, svoltasi ad Almaty, in Kazakistan, gli atleti italiani hanno conquistato una medaglia d’argento nel trap misto. La competizione si è conclusa con la vittoria della squadra di Cina Taipei, che ha stabilito un nuovo record del mondo. L’Italia si è classificata al secondo posto nella classifica complessiva della coppa del mondo per questa stagione.

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L’Italia chiude al secondo posto nella Coppa del Mondo 2026. Cina Taipei vince con il nuovo record del mondo Medaglia d’argento per l’Italia nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, andata in scena ad Almaty, in Kazakistan. Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco chiudono al secondo posto dopo una finale di altissimo livello, vinta dalla coppia di Cina Taipei. Gli azzurri, che avevano dominato le qualificazioni con il miglior punteggio assoluto, terminano la gara con 3340. Gli highlights della finale sono disponibili su Tiro a Volo TV??, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV??.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tiro a volo, De Filippis/Stanco in finale nel trap misto ad Almaty. Quinti Pellielo/CaporuscioCi sarà una coppia italiana nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan,... Leggi anche: Tiro a volo, Coppa del Mondo Almaty 2026: De Filippis e Stanco in finale nel trap misto Argomenti più discussi: Con Gastone Schiesaro il tiro a volo non ha età; Tiro a volo: Gabriele Rossetti oro e record in Coppa del mondo; CAMPIONATO ITALIANO FIDC DI TIRO A VOLO FOSSA UNIVERSALE - FIDC; Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo atto.