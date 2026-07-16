Ad Alghero si è tenuto il quarto Comitato di pilotaggio del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo Tiramisu. La riunione ha coinvolto il Comune di Scarlino, che è il capofila, e gli altri partner del progetto.

Si è svolto ad Alghero il quarto Comitato di pilotaggio del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo Tiramisu. Il Comune di Scarlino, capofila del progetto, ha partecipato ai lavori insieme agli altri partner. Il progetto vede il supporto dell’ Università di Pisa e dell’ Istituto nazionale di Fisica nucleare. L’incontro ha rappresentato un importante momento di verifica dello stato di avanzamento del progetto e, soprattutto, ha segnato l’ingresso in una nuova fase operativa. Dopo la chiusura, lo scorso 8 luglio, della manifestazione di interesse rivolta alle imprese vitivinicole dell’area di cooperazione, il Comitato ha infatti insediato la commissione incaricata della valutazione delle candidature, avviando ufficialmente il percorso che porterà alla selezione delle aziende beneficiarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Tiramisu’. Valutazione dei candidati

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