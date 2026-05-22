Amministrative 2026 il confronto dei sei candidati nella sede dell' Anffas su inclusione sostegno dei caregiver e diritti dei disabili
Lunedì 18 maggio si è tenuto presso la sede dell’Anffas di Chieti un incontro tra i sei candidati alla carica di sindaco della città, dedicato ai temi legati alla disabilità. Durante l’evento, sono stati affrontati argomenti come l’inclusione, il sostegno ai caregiver e i diritti delle persone con disabilità. Alla discussione hanno partecipato tutti i candidati in corsa per le prossime elezioni comunali, offrendo anche l’opportunità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti dell’associazione.
Si è svolto lunedì 18 maggio, nella sede di Anffas Chieti, l’incontro-confronto sui temi della disabilità che ha visto la partecipazione di tutti i candidati alla carica di sindaco della città: Olinto Amoroso, Alessandro Carbone, Giancarlo Cascini, Mario Colantonio, Giovanni Legnini e Cristiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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