Un nuovo filone dell'inchiesta sugli arbitri riguarda il sistema di valutazione dei fischietti. I pm stanno esaminando il caso di un cambio improvviso di un osservatore arbitrale nel match tra Lazio e Pisa. Si indaga sulle motivazioni di questa sostituzione all’ultimo minuto, evento considerato insolito e che potrebbe essere collegato a questioni di valutazione e decisioni interne.

“Dovranno spiegare perché un osservatore arbitrale è stato cambiato all’ultimo minuto, non succede mai. È un evento anomalo e pretendiamo delle spiegazioni. Andrò fino in fondo a questa vicenda. Mi cacciassero se lo ritengono, questa casta deve cadere”. È l’anatema lanciato da Guido Alfonsi, presidente della sezione AIA dell’Aquila, firmatario di un esposto giunto alla Procura Federale e alla Procura di Milano, nel quale ha denunciato supposte irregolarità che avrebbero influito sulla graduatoria degli arbitri del campionato appena concluso. Irregolarità che per Alfonsi avrebbero portando alla dismissione dell’arbitro Federico Dionisi iscritto alla sua sezione e da lui indicato come “esempio e guida” per i giovani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta arbitri, nuovo filone: stavolta nel mirino dei pm potrebbe finire il sistema di valutazione dei fischietti. Faro sul match Lazio-Pisa

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