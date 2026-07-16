Tim Merlier ha vinto la dodicesima tappa del Tour de France 2026 a Chalon-sur-Saône. Nonostante la radio fosse rotta, il corridore ha dichiarato di aver avuto una giornata positiva e di non aver sentito i compagni durante la corsa. Dopo un errore nella tappa precedente, le squadre dei velocisti si sono impegnate, con l’Alpecin Premier-Tech che ha mostrato una buona organizzazione. La vittoria è andata al belga della Soudal Quick-Step.

La dodicesima tappa del Tour de France 2026 porta la firma di Tim Merlier. Dopo il passo falso di ieri, le squadre dei velocisti lavorano fino in fondo, l’Alpecin Premier-Tech sembra la più organizzata, ma sul traguardo di Chalon-sur-Saône fa nuovamente festa il belga della Soudal Quick-Step. Per il 33enne ex campione di Europa (2024) si tratta della terza vittoria in questa Grande Boucle. Merlier è spuntato dal gruppo nel momento esatto, a 50 metri dall’arrivo, ed ha bruciato nuovamente tutti gli avversari, firmando la 75esima vittoria in carriera. Nuovamente secondo, come ieri, Olav Kooij (Decathlon CGA CGM). Terzo Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech) che non ha sfruttato al meglio il lavoro della squadra e deve nuovamente accontentarsi di un piazzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tim Merlier: “Giornata ottima nonostante la radio fosse rotta. Non ho sentito i miei compagni”

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