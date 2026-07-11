Tim Merlier ha vinto l’ottava tappa del Tour de France 2026, una frazione di 180,4 km che partiva da Périgueux e arrivava a Bergarec. Durante il finale, Merlier ha dovuto lottare per la posizione all’ultima curva e ha dichiarato di aver pensato che la corsa fosse finita. Ha concluso con un super sprint, bissando il successo ottenuto in precedenza.

Ancora lui. Tim Merlier concede il bis e vince con un super sprint l’ottava tappa del Tour De France 2026, contrassegnata da un percorso di 180.4 km con partenza da Périgueux ed arrivo in quel di Bergarec. Come sempre una sentenza il corridore in forza alla Soudal Quick-Step, autore di una volata sensazionale. Nello specifico il belga, sbucato dal nulla, in doppia velocità ha avuto la meglio sui rivali, precedendo Biniam Girmay (ERI, NSN Cycling Team), secondo davanti ad Olav Kooij (NED, Decathlon CMA CGM Team), il quale ha preceduto un ancora a secco Jasper Philipsen (BEL, Alpecin – Premier Tech). Una volta arrivato in zona mista, Merlier... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tim Merlier: “Ho dovuto lottare per la posizione all’ultima curva, pensavo fosse finita”

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