Tim Battiti Live stasera la terza puntata | tutti gli ospiti

Da ildifforme.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera va in onda la terza puntata di Tim Battiti Live, con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia alla conduzione. Tra gli ospiti ci sono Emma, Sal Da Vinci, Angelina Mango, Marco Mengoni, Rocco Hunt e Anna Questa. La serata prevede performance e interventi di tutti gli artisti coinvolti. La trasmissione si svolge in diretta e va in onda su una rete nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grande attesa questa sera per il terzo appuntamento con il Tim Battiti Live. Tra gli ospiti: Emma, Sal Da Vinci, Angelina Mango e Marco Mengoni, Rocco Hunt, Anna. Questa sera torna ilTim Battiti Live, con la conduzione diIlary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.Al centro c’è la musica e tutti i tormentoni dell’estate. La scorsa puntata, però, non ha raggiunto grandi risultati a causa della forte concorrenza, ovvero la partita dei Mondiali. Stavolta si sfiderà con le repliche di Doc e quindi la serata sarà più facile.La precedente puntata ha ottenuto 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3%. IlTim Battiti Liveè stato registrato a fine giugno a Trani, ma nel corso della serata ci sarà anche qualche collegamento con altre piazze dove si terranno esibizioni single. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tim battiti live stasera la terza puntata tutti gli ospiti
© Ildifforme.it - Tim Battiti Live, stasera la terza puntata: tutti gli ospiti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tim Battiti Live Spring - Serena Brancale, Levante, Delia

Video Tim Battiti Live Spring - Serena Brancale, Levante, Delia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tim Battiti Live Spring, anticipazioni e scaletta prima puntata stasera 28 aprile 2026: ecco tutti i cantanti e gli ospiti

Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv su Canale 5: ospiti e cantanti della terza ed ultima puntata del 20 maggioStasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin.

Temi più discussi: Tim Battiti Live 2026, stasera la seconda puntata: cantanti e scaletta; Le hit della primavera su Canale 5 con Tim Battiti Live 2026; Battiti Live 2026: stasera si canta con i big. La scaletta della seconda puntata; Tim Battiti Live con Ilary Blasi, ecco i cantanti del 9 luglio.

tim battiti live tim battiti live staseraTim Battiti Live 2026, stasera in tv: cantanti e scaletta della puntata del 16 luglioIlary Blasi torna su Canale 5 insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia per una nuova serata di musica dal vivo con le hit dell’estate e la splendida Puglia ... today.it

tim battiti live tim battiti live staseraSecondo appuntamento con Tim Battiti Live 2026 su Canale 5: tutti i cantanti in scalettaDopo il successo dello puntata di giovedì scorso, stasera 9 luglio alle 21.30 su Canale 5 torna Tim Battiti Live 2026, lo show musicale più amato dell’estate. Alla conduzione la frizzante Ilary Blasi, ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web