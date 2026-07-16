Stasera va in onda la terza puntata di Tim Battiti Live, con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia alla conduzione. Tra gli ospiti ci sono Emma, Sal Da Vinci, Angelina Mango, Marco Mengoni, Rocco Hunt e Anna Questa. La serata prevede performance e interventi di tutti gli artisti coinvolti. La trasmissione si svolge in diretta e va in onda su una rete nazionale.

Grande attesa questa sera per il terzo appuntamento con il Tim Battiti Live. Tra gli ospiti: Emma, Sal Da Vinci, Angelina Mango e Marco Mengoni, Rocco Hunt, Anna. Questa sera torna ilTim Battiti Live, con la conduzione diIlary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.Al centro c’è la musica e tutti i tormentoni dell’estate. La scorsa puntata, però, non ha raggiunto grandi risultati a causa della forte concorrenza, ovvero la partita dei Mondiali. Stavolta si sfiderà con le repliche di Doc e quindi la serata sarà più facile.La precedente puntata ha ottenuto 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3%. IlTim Battiti Liveè stato registrato a fine giugno a Trani, ma nel corso della serata ci sarà anche qualche collegamento con altre piazze dove si terranno esibizioni single. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tim Battiti Live, stasera la terza puntata: tutti gli ospiti

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Tim Battiti Live Spring - Serena Brancale, Levante, Delia

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