Tim Battiti Live Spring anticipazioni e scaletta prima puntata stasera 28 aprile 2026 | ecco tutti i cantanti e gli ospiti

Stasera, 28 aprile 2026, va in onda la prima puntata di Tim Battiti Live Spring. La scaletta include artisti come Serena Brancale, Annalisa, Noemi, Levante, Mara Sattei, Tredici Pietro e Rovazzi. La trasmissione presenta anche vari ospiti, con esibizioni di diversi cantanti e performer previsti nel programma. La serata si svolge in diretta, con una serie di performance musicali e interventi tra gli artisti invitati.

Da Serena Brancale ad Annalisa, da Noemi a Levante a Mara Sattei, da Tredici Pietro a Rovazzi, ecco tutti i cantanti che si esibiranno sul palco di Tim Battiti Live Spring nella prima puntata La musica torna protagonista della prima serata televisiva con il debutto su Canale 5 di “Tim Battiti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tim Battiti Live Spring, anticipazioni e scaletta prima puntata stasera 28 aprile 2026: ecco tutti i cantanti e gli ospiti Notizie correlate Battiti Live Spring 2026, anticipazioni e scaletta della prima puntata del 29 aprile: ecco tutti chi gli ospitiIl debutto di Battiti Live Spring 2026 è ormai alle porte e la prima puntata, in onda il 29 aprile su Canale 5, promette di inaugurare la stagione... Al via Tim Battiti Live Spring, cantanti e scaletta della prima puntata di mercoledì 29 aprileIl grande spettacolo della musica italiana cambia stagione e debutta in una veste inedita. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della prima puntata; Tim Battiti Live Spring su Canale 5: i cantanti della prima puntata; Al via Tim Battiti Live Spring, cantanti e scaletta della prima puntata di mercoledì 29 aprile. Tim Battiti Live Spring, la scaletta dei cantanti sul palco con Michelle Hunziker e Alvin stasera su Canale 5Stasera, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5 c'è il primo appuntamento di Tim Battiti Live Spring, lo show musicale che riempie le piazze ... fanpage.it TIM Battiti Live Spring: la scaletta, i cantanti sul palco e chi conduce lo show musicale di Canale 5Debutta in prima serata oggi, 29 aprile, su Canale 5 TIM Battiti Live Spring. La speciale edizione primaverile del popolare festival musicale dell’estate, creato da Radio Norba. Alla conduzione ... ilfattoquotidiano.it «Questa sera sarà una grande festa, non vediamo l’ora di divertirci con voi! » Mercoledì 29 aprile, alle 21:40 su Canale 5, arriva il debutto di Tim Battiti Live Spring, la versione primaverile dello show musicale che anima le piazze italiane. Stavolta a guidare la - facebook.com facebook Al via dal 29 aprile su Canale 5 #TIMBattitiLiveSpring con Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco Geolier, Annalisa, Fedez, Emma e tanti altri x.com