Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv su Canale 5 | ospiti e cantanti della terza ed ultima puntata del 20 maggio
Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La serata vede protagonisti vari cantanti e ospiti, che si esibiranno sul palco in questa terza e conclusiva puntata trasmessa il 20 maggio. La trasmissione segue le precedenti edizioni estive, presentando un mix di performance e interventi dal vivo. La puntata si inserisce nella programmazione televisiva dedicata agli eventi musicali di questa stagione.
Ultimo appuntamento con il Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale di successo che, dopo la versione estiva, è arrivata in tv con una versione primaverile condotta da Michelle Hunziker e Alvin. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della terza ed ultima puntata di mercoledì 20 maggio 2026. Tim Battiti Live Spring 2026, la terza ed ultima puntata: quando e dove vederla in tv. Stasera, mercoledì 20 maggio 2026 dalle ore 22.00 va in onda la terza ed ultima puntata del “ Tim Battiti Live Spring 2026? su Canale 5. Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, tornano con il gran finale del festival canoro, in versione primaverile, con un parterre di ospiti e cantanti pronti a regalare un’ultima serata all’insegna della buona musica italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
TIM BATTITI LIVE SPRING 2026 STASERA LA PRIMA PUNTATA
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