Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv su Canale 5 | ospiti e cantanti della terza ed ultima puntata del 20 maggio

Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La serata vede protagonisti vari cantanti e ospiti, che si esibiranno sul palco in questa terza e conclusiva puntata trasmessa il 20 maggio. La trasmissione segue le precedenti edizioni estive, presentando un mix di performance e interventi dal vivo. La puntata si inserisce nella programmazione televisiva dedicata agli eventi musicali di questa stagione.

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