Tim Battiti Live Ilary Blasi cala gli assi | sul palco arrivano i vincitori di Sanremo

Notizia in breve

Giovedì 16 luglio, su Canale 5, è andato in onda un nuovo episodio di Tim Summer Hits. La serata ha visto la conduttrice Ilary Blasi sul palco, accompagnata dai vincitori di Sanremo. La trasmissione ha presentato numerosi ospiti e momenti musicali, creando un’atmosfera estiva con performance e canzoni di successo. La serata si è svolta in prima serata, con una programmazione dedicata alla musica e all’intrattenimento.