Tim Battiti Live Ilary Blasi cala gli assi | sul palco arrivano i vincitori di Sanremo
Giovedì 16 luglio, su Canale 5, è andato in onda un nuovo episodio di Tim Summer Hits. La serata ha visto la conduttrice Ilary Blasi sul palco, accompagnata dai vincitori di Sanremo. La trasmissione ha presentato numerosi ospiti e momenti musicali, creando un’atmosfera estiva con performance e canzoni di successo. La serata si è svolta in prima serata, con una programmazione dedicata alla musica e all’intrattenimento.
La musica dell’estate torna protagonista su Canale 5 con un nuovo appuntamento di Tim Summer Hits. Giovedì 16 luglio, in prima serata, lo show musicale porta sul piccolo schermo una nuova serata ricca di grandi ospiti, emozioni e successi. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, pronti ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra le hit più ascoltate del momento. Tim Summer Hits, il palco sul mare di Trani. La terza puntata dello spettacolo arriva dalla splendida cornice di Trani, dove il palco sul mare ospita alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. Una location suggestiva che fa da sfondo a esibizioni live, incontri con gli artisti e momenti dedicati alle canzoni che stanno accompagnando l’estate 2026. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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