TIM BATTITI LIVE | ILARY BLASI ALZA IL TIRO E SCHIERA I VINCITORI DI SANREMO

Giovedì 16 luglio alle 21:30 su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di “Tim Battiti Live”, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La serata vedrà anche la partecipazione dei vincitori di Sanremo. La trasmissione presenta musica dal vivo e ospiti, con un focus sui talenti emergenti e le esibizioni in scaletta.

Giovedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Tim Battiti Live ”. Alla conduzione Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Bari e Alberobello. Nel terzo appuntamento si alterneranno: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, Ernia, J-Ax, Patty Pravo, Anna, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Orietta Berti, Serena Brancale e Delia, Clementino, Benji & Fede con Alex Britti, Sayf, Rosa Chemical, Alessio Bernabei, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti, Angie, Settembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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