Tim Battiti Live anticipazioni del 9 luglio | gli artisti sul palco con Ilary Blasi
Il 9 luglio, Tim Battiti Live è tornato in onda su Canale 5 con una nuova puntata. La trasmissione si è svolta sul palco sul mare di Trani e ha visto la partecipazione di diversi artisti. La conduttrice dello spettacolo è stata presente sul palco. La serata ha continuato a proporre musica dal vivo, come nelle precedenti puntate. La trasmissione è stata trasmessa in diretta televisiva e ha coinvolto il pubblico presente in loco.
L’estate di Canale 5 continua a ritmo di hit. Dopo il debutto della scorsa settimana, Tim Battiti Live torna questa sera, mercoledì 9 luglio con una nuova serata dedicata alla musica, ancora una volta dal palco sul mare di Trani. Al timone dello show ci sono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, pronti ad accompagnare il pubblico tra gli artisti che stanno dominando l’estate e qualche sorpresa. Anche questo secondo appuntamento p unta su una scaletta che mescola generi, generazioni e collaborazioni inaspettate. Dal pop al rap, passando per la dance e il cantautorato, la serata mette insieme alcuni dei protagonisti più ascoltati degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it
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