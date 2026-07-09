Tim Battiti Live anticipazioni del 9 luglio | gli artisti sul palco con Ilary Blasi

Notizia in breve

Il 9 luglio, Tim Battiti Live è tornato in onda su Canale 5 con una nuova puntata. La trasmissione si è svolta sul palco sul mare di Trani e ha visto la partecipazione di diversi artisti. La conduttrice dello spettacolo è stata presente sul palco. La serata ha continuato a proporre musica dal vivo, come nelle precedenti puntate. La trasmissione è stata trasmessa in diretta televisiva e ha coinvolto il pubblico presente in loco.