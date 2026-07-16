TIM Battiti Live 2026 su Canale 5 | scaletta e cantanti di giovedì 16 luglio

Notizia in breve

Stasera, su Canale 5, alle 22:00 circa, va in onda il nuovo episodio di Tim Battiti Live. Sul palco ci sono 24 artisti, tra cui Marco Mengoni, Angelina Mango, Emma e i Pinguini Tattici Nucleari. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La trasmissione presenta performance musicali e ospiti, con un palco allestito per l’occasione.