TIM Battiti Live 2026 su Canale 5 | scaletta e cantanti di giovedì 16 luglio
Stasera, su Canale 5, alle 22:00 circa, va in onda il nuovo episodio di Tim Battiti Live. Sul palco ci sono 24 artisti, tra cui Marco Mengoni, Angelina Mango, Emma e i Pinguini Tattici Nucleari. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La trasmissione presenta performance musicali e ospiti, con un palco allestito per l’occasione.
Il grande show musicale dell'estate torna stasera su Canale 5 con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: sul palco 24 artisti tra cui Marco Mengoni, Angelina Mango, Emma e i Pinguini Tattici Nucleari Tim Battiti Live torna stasera su Canale 5 dalle 22:00 circa con un nuovo appuntamento ricco di musica e ospiti. La terza puntata dello show estivo andrà in onda dal palco di Trani, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Diventata uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate italiana, la manifestazione propone anche questa settimana una lunga lista di esibizioni dal vivo con alcuni dei protagonisti più popolari della musica italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Tim Battiti Live 2026 La Prima Puntata e le Critiche del Pubblico
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Questa sera, giovedì 16 luglio, ci sarà la terza puntata di Tim Battiti Live 2026, condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia a Trani. Chi sono i cantanti che si esibiranno https://fanpa.ge/9kDp2 facebook
Biglietto battiti live 28/06/26 reddit
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