Nel primo match di Raw del 6 luglio 2026, Bron Breakker e Austin Theory hanno battuto gli Street Profits, Montez Ford e Angelo Dawkins, conquistando i titoli di coppia. La vittoria è arrivata grazie a un turn di Maxxine Dupri, che ha influenzato l'esito del match. La coppia, nota come La Vision, torna campione di coppia dopo aver perso i titoli in precedenza.

La Vision è di nuovo campione di coppia. Nel match che ha aperto Raw del 6 luglio 2026, Bron Breakker e Austin Theory hanno battuto gli Street Profits ( Montez Ford e Angelo Dawkins ) conquistando i World Tag Team Titles. Decisivo il colpo basso di Maxxine Dupri ai danni di Dawkins, che ha spianato la strada allo schienamento di Theory. L’intervento di Maxxine Dupri decide il match. Prima dell’incontro, Paul Heyman era stato durissimo con i suoi: “Tornate con qualcosa di buono, oppure non tornate proprio”, aveva intimato a Breakker e Theory. Sul ring il match è rimasto in equilibrio. Breakker ha piazzato una moonsault su Montez Ford, che ha risposto con una dropkick, poi ha travolto Angelo Dawkins con una clothesline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La Vision riconquista i titoli di coppia a Raw grazie al turn di Maxxine Dupri

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THE VISION WINS BACK THE TAG TITLES.

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