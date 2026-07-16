C’è davvero bisogno di un ennesimo articolo su «The Odyssey» di Christopher Nolan? Probabilmente no. Eppure, davanti all’ennesimo video o contributo che mostra come il dibattito abbia abbandonato la critica cinematografica per ridursi a mero scontro politico, è doveroso cercare di capire i motivi del malcontento, evitando di accusare di conservatorismo chi muove alcune critiche. Partiamo con ordine. Perché dare così tanto peso a un film? Perché, alle sue spalle, c’è un importante dibattito culturale che vede al centro proprio i classici. Questi, infatti, negli ultimi anni, nei paesi anglosassoni, sono diventati l’oggetto di una violenta e spesso miope cancel culture: si pensi, ad esempio, ai dibattiti sulla rimozione del greco e del latino perché simboli del colonialismo bianco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «The Odyssey» di Christopher Nolan: perché tante critiche?

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THE ODYSSEY From Christopher Nolan (2026) Zendaya

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Arriva oggi nelle sale di tutta Italia The Odyssey, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che da mesi alimenta dibattiti e polemiche su tutti i social. Grazie a @UniversalPicsIt abbiamo avuto l'opportunità di vederlo in anteprima. Dopo aver raccontato la S x.com

Christopher Nolan spiega il processo di sviluppo e post-produzione del film The Odyssey reddit

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