Quando Travis Scott è apparso nel trailer di The Odyssey, molti si sono chiesti il perché della presenza del musicista nell’attesissimo film. A rispondere alla curiosità dei fan è stato lo stesso Christopher Nolan, attraverso una lunga intervista per il Time. Il regista, che aveva già collaborato con il rapper nel 2020, per una canzone per la colonna sonora di Tenet, ha spiegato che la scelta di affidargli un ruolo si basa sul fatto che, nella pellicola ispirata al poema epico di Omero, le gesta di Odisseo vengano tramandate oralmente, un genere che lui considera «analogo al rap». «L’ho scelto perché volevo richiamare l’idea che questa storia sia stata tramandata oralmente, come poesia, il che è analogo al rap», ha affermato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Travis Scott nel cast di “The Odyssey”, Christopher Nolan spiega la sua scelta

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Odissea | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

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