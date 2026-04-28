Bisceglie si anima | la danza invade le piazze e i vicoli del centro

Il centro di Bisceglie si anima con una serata dedicata alla danza, che coinvolgerà piazze e vicoli della città. Il 29 aprile, la compagnia Sonenalé si esibirà in Piazza Vittorio Emanuele II, portando sul palco performance che coinvolgeranno il pubblico presente. L’evento è stato comunicato attraverso canali ufficiali e annunciato come parte di un programma di iniziative culturali in città.

?? Cosa sapere La compagnia Sonenalé porta la danza in Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie il 29 aprile. L'evento gratuito tra i vicoli del centro apre la stagione teatrale 2025-2026 locale. Il 29 aprile la centralissima Piazza Vittorio Emanuele II di Bisceglie si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con due performance della compagnia Sonenalé per celebrare la giornata mondiale della danza. L'iniziativa, che nasce dalla sinergia tra il Comune di Bisceglie e Puglia Culture, rien .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie si anima: la danza invade le piazze e i vicoli del centro Notizie correlate Lega invade le piazze abruzzesi: Sì al referendum giustiziaLa Lega si prepara a occupare le piazze abruzzesi il prossimo weekend con gazebo informativi per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia. Settimo si accende: il circo contemporaneo invade le piazze nel 2026? Cosa sapere Settimo Torinese ospita la quinta edizione del Nice Festival dal 30 aprile al 10 maggio 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Bisceglie, rimosse dai social le minacce del figlio di Scavo: Ce li mangeremo tutti senza pietà; A Bisceglie la 44^ Giornata Internazionale della Danza; Bisceglie, la famiglia di Alicia Amoruso: Non accada mai più; Francesco Spina: Qualche volta le dimissioni non rappresentano una sconfitta ma un atto di responsabilità. Bisceglie, 12enne uccisa da albero: la famiglia ‘non accada mai più’La morte di Alicia ci ha distrutti, ma vedere fiori, peluche, cartelloni e striscioni per tutta la città è un piccolo grande sollievo per l’anima. Confidiamo nel lavoro della magistratura, a cui gara ... trmtv.it Omicidio di Bisceglie, rimosse dai social le minacce del figlio di Scavo: «Ce li mangeremo tutti senza pietà»Tensione altissima dopo l'uccisione del pregiudicato di Carbonara nella discoteca Divine Club. Massima attenzione da parte della Dda. Si analizzano gli ultimi episodi avvenuti a Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it Dal porto di Trani a Bari, passando per Bisceglie e Giovinazzo facebook FOTO - Boreale-Bisceglie, sorpresa Manu #Koné sugli spalti: il motivo #ASRoma x.com