A passo di danza in tutto il centro il balletto avvolge per giorni la città
Una serie di eventi legati alla danza si svolge nel centro storico di una città toscana, coinvolgendo contest urbani, spettacoli, laboratori, campus e audizioni. La prima edizione di Arezzo Dance Hub è organizzata da un’associazione locale e si estende su diversi giorni. La manifestazione vede la partecipazione di artisti e appassionati provenienti da varie regioni, con un programma che si concentra sulla promozione della danza e sulla partecipazione del pubblico.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Contest urbani, spettacoli, laboratori, campus e audizioni nella prima edizione di Arezzo Dance Hu b. L’associazione culturale Progetti Per La Danza presenta la rassegna che, da oggi a domenica 19 luglio, catalizzerà i riflettori della danza nazionale e internazionale sulla città di Arezzo attraverso dodici giornate di eventi che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. La qualità e la completezza del progetto hanno meritato la vittoria del bando “Contributo Giovani 2026” del Comune di Arezzo per la propria capacità di abbinare arte, formazione, promozione del territorio e inclusione. Arezzo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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