Una serie di eventi legati alla danza si svolge nel centro storico di una città toscana, coinvolgendo contest urbani, spettacoli, laboratori, campus e audizioni. La prima edizione di Arezzo Dance Hub è organizzata da un’associazione locale e si estende su diversi giorni. La manifestazione vede la partecipazione di artisti e appassionati provenienti da varie regioni, con un programma che si concentra sulla promozione della danza e sulla partecipazione del pubblico.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Contest urbani, spettacoli, laboratori, campus e audizioni nella prima edizione di Arezzo Dance Hu b. L’associazione culturale Progetti Per La Danza presenta la rassegna che, da oggi a domenica 19 luglio, catalizzerà i riflettori della danza nazionale e internazionale sulla città di Arezzo attraverso dodici giornate di eventi che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. La qualità e la completezza del progetto hanno meritato la vittoria del bando “Contributo Giovani 2026” del Comune di Arezzo per la propria capacità di abbinare arte, formazione, promozione del territorio e inclusione. Arezzo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A passo di danza in tutto il centro, il balletto avvolge per giorni la città

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