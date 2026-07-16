Will Ferrell impugna le mazze da golf per interpretare una delle rimonte sportive più improbabili del piccolo schermo. The Hawk è la nuova serie comedy di Netflix in dieci episodi, già tutti disponibili da giovedì 16 luglio. Creata da Will Ferrell, Harper Steele e Chris Henchy, la serie segna inoltre la prima esperienza televisiva di Ferrell nel suo primo ruolo da protagonista in una comedy televisiva. C'è stato un tempo in cui Lonnie "The Hawk" Hawkins era il re indiscusso del golf. Numero uno nel 2004, a più di vent'anni dalla sua stagione d'oro il campione è ormai in fase calante. Sembra aver perso il talento che lo aveva portato ai vertici e ora il suo fisico non sembra più all'altezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

© Gazzetta.it - The Hawk, su Netflix la serie sul golf con Will Ferrell

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE HAWK (2026) | Annuncio della serie comedy con Will Ferrell | NETFLIX

Notizie e thread social correlati

Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con la terza serie animataZerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata, questa volta alla sua terza stagione.

Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie, tra crisi esistenziali e la musica di CoezNetflix ha pubblicato il trailer ufficiale e le prime immagini di Due Spicci, una serie d’animazione composta da otto episodi.

Temi più discussi: Hot Ones: Extra Heat; Serie TV in streaming in uscita questa settimana: Corri o muori, The Hawk e le novità dal 13 luglio; The Hawk, la nuova comedy sportiva sul golf con Will Ferrell a caccia del Grande Slam; Le serie tv più belle da vedere su Netflix a Luglio.

Ascolta #Trailers! In questo numero: Odissea, Ride or Die, Lucky, The Hawk, Super Market #Radio #Rubriche #Podcast #Cinema #SerieTV #Netflix #PrimeVideo #AppleTV x.com

The Hawk: su Netflix una comedy sul golf con Will FerrellThe Hawk arriva su Netflix il 16 luglio: trama, cast e tutto sulla nuova serie comedy con Will Ferrell nei panni di un'ex leggenda del golf in cerca di riscatto. dituttounpop.it

Will Ferrell annuncia il ritorno su Netflix nella serie The HawkLa nuova serie Netflix è pronta a rilanciare la figura di Ferrell come re della commedia dopo che per anni ha dominato il box-office americano con i suoi film demenziali Will Ferrell ha annunciato il ... movieplayer.it