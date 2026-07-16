Il sequel di The Batman è stato posticipato e uscirà il 18 febbraio 2028, quasi sei anni dopo l’uscita del primo film nel marzo 2022. Il regista Matt Reeves ha diffuso il primo filmato con Robert Pattinson, mentre l’uscita è stata spostata ancora una volta. La nuova data di lancio è stata confermata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

The Batman 2 di Matt Reeves è stato ritardato ancora una volta e ora aprirà nelle sale il 18 febbraio 2028. Quella data di uscita è quasi sei anni dopo l’apertura di The Batman nel marzo 2022. Reeves ha annunciato la nuova data di apertura su Vimeo accompagnata dal primo filmato di prova della telecamera con il ritorno di Robert Pattinson come Cavaliere Oscuro. Il cast e la storia del sequel. Insieme a Pattinson nel sequel a lungo ritardato ci sono Scarlett Johansson e Sebastian Stan, oltre all’attore di “Game of Thrones” Charles Dance, Brian Tyree Henry e Sebastian Koch. Reeves ha co-scritto la sceneggiatura del sequel con Mattson Tomlin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Batman 2’ slitta a febbraio 2028: Matt Reeves rilascia il primo filmato con Robert Pattinson

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Batman Part II Delayed Again as Robert Pattinson's Return Slips to 2028

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: The Batman Part II rimandato al 2028: slitta la data d’uscita del sequel con Robert Pattinson

‘The Batman: Part 2’, Matt Reeves rilascia la prima immagine del sequel ‘innevato’Il regista Matt Reeves ha condiviso la prima immagine ufficiale di “The Batman: Part 2”, mostrando un’ambientazione innevata che anticipa un sequel...

Argomenti più discussi: The Batman: Parte II slitta ancora, ma Matt Reeves mostra il primo test di Robert Pattinson in costume; The Batman: Part II slitta al 2028, ma Matt Reeves mostra finalmente il nuovo Cavaliere Oscuro; The Batman: Part 2 rinviato ancora: Matt Reeves pubblica il primo teaser e conferma la nuova data; The Batman parte II viene rimandato al 2028: ecco il primo camera test.

The Batman 2 rinviato ancora: il ritorno del Cavaliere Oscuro slitta al 2028The Batman 2 è stato nuovamente rinviato. Warner Bros. Pictures e DC Studios hanno annunciato che il sequel diretto da Matt Reeves arriverà nelle sale il 18 febbraio 2028, abbandonando la precedente d ... it.ign.com