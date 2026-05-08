Il regista Matt Reeves ha condiviso la prima immagine ufficiale di “The Batman: Part 2”, mostrando un’ambientazione innevata che anticipa un sequel ambientato durante un rigido inverno. La foto presenta un paesaggio coperto di neve, suggerendo un’atmosfera gelida e più fredda rispetto al primo capitolo. La produzione del film è in corso, e la scena mostrata rappresenta uno dei primi dettagli visivi disponibili ai fan.

The Batman: Part 2 sarà un sequel piuttosto ‘ innevato ‘, dato che si tratterà di un capitolo ambientato durante un freddo inverno. La prima immagine del film è stata finalmente rilasciata! A trapelare il look del nuovo Batman è stato proprio il regista della pellicola, Matt Reeves, sui suoi canali social. Scopriamo insieme maggiori dettagli sul film con protagonista Robert Pattinson. “SnowTires”. Giovedì Matt Reeves ha pubblicato quella che sembra essere la prima immagine ufficiale della produzione di “The Batman: Part 2”, postando su X una foto con la didascalia “#SnowTires ” — un’immagine teaser del test della Batmobile a metà ripresa. I dettagli di ciò che sta accadendo esattamente nell’immagine rimangono oscuri, ma è chiaro che il sequel, atteso da tempo, sta finalmente prendendo forma ed è ambientato in inverno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Batman: Part 2’, Matt Reeves rilascia la prima immagine del sequel ‘innevato’

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