Tg Green 16 luglio – Roma sempre più calda nei quartieri si superano i 40 gradi

Da lapresse.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, nelle aree della città si registrano temperature superiori ai 40 gradi in circa l’80% dei quartieri, rendendo l’estate particolarmente calda e tropicale. Nel frattempo, è stato firmato un accordo tra il ministero dell’Ambiente e altre parti per migliorare la raccolta dei rifiuti elettronici e elettrici. A Termoli si svolgerà il Festival del Sarà, evento culturale in programma prossimamente.

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Roma sempre più torrida, ormai tropicale, tanto che in estate nell’80% dei quartieri si superano i 40 gradi, l’accordo del ministero dell’Ambiente per una miglior raccolta dei Raee, il Festival del Sarà in programma a Termoli. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Ucraina, Cremlino: "Rimpasto Kiev? Qualcuno prenda decisioni responsabili per pace" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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