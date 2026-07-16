Tg Green 16 luglio – Roma sempre più calda nei quartieri si superano i 40 gradi

Notizia in breve

A Roma, nelle aree della città si registrano temperature superiori ai 40 gradi in circa l’80% dei quartieri, rendendo l’estate particolarmente calda e tropicale. Nel frattempo, è stato firmato un accordo tra il ministero dell’Ambiente e altre parti per migliorare la raccolta dei rifiuti elettronici e elettrici. A Termoli si svolgerà il Festival del Sarà, evento culturale in programma prossimamente.