Tg Green 16 luglio – Roma sempre più calda nei quartieri si superano i 40 gradi
A Roma, nelle aree della città si registrano temperature superiori ai 40 gradi in circa l’80% dei quartieri, rendendo l’estate particolarmente calda e tropicale. Nel frattempo, è stato firmato un accordo tra il ministero dell’Ambiente e altre parti per migliorare la raccolta dei rifiuti elettronici e elettrici. A Termoli si svolgerà il Festival del Sarà, evento culturale in programma prossimamente.
Roma sempre più torrida, ormai tropicale, tanto che in estate nell’80% dei quartieri si superano i 40 gradi, l’accordo del ministero dell’Ambiente per una miglior raccolta dei Raee, il Festival del Sarà in programma a Termoli. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Ucraina, Cremlino: "Rimpasto Kiev? Qualcuno prenda decisioni responsabili per pace" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Caldo: Roma sempre piu’ da bollino rosso, in estate 80 per cento quartieri supera i 40 gradiNegli ultimi dieci anni, l’80 per cento dei quartieri di Roma ha registrato temperature diurne tra 40 e 45 gradi durante l’estate.
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Corriere dell'Umbria. . Edizione ore 10 del TG del Corriere dell'Umbria. Le ultime notizie di oggi - giovedì 16 luglio - dalla nostra regione a cura della redazione. #ultimenotizieoggi #ultimenotizie facebook