Caldo | Roma sempre piu’ da bollino rosso in estate 80 per cento quartieri supera i 40 gradi

Negli ultimi dieci anni, l’80 per cento dei quartieri di Roma ha registrato temperature diurne tra 40 e 45 gradi durante l’estate. La città si avvicina a condizioni tropicali, con un bollino rosso che indica il superamento di soglie di calore elevate. Su 155 quartieri, 124 hanno avuto questa media di temperature nel periodo estivo, evidenziando una diffusione crescente di temperature molto alte nel territorio urbano.

Roma si presenta sempre più come una città tropicale, con un bollino rosso che segnala l’innalzamento delle temperature. Negli ultimi dieci anni, dal 2015 al 2025, l’80 per cento dei quartieri della Capitale, ovvero 124 su 155, ha registrato nel periodo estivo temperature medie diurne al suolo comprese tra i 40 e i 45 gradi. Questo è quanto emerge dai dati forniti da Legambiente nell’ambito della campagna nazionale “Che caldo che fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste”, realizzata con il supporto del partner tecnico Rse Spa (Ricerca sul sistema energetico) e della Croce rossa italiana. Temperature estive e quartieri in sofferenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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