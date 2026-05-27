Kuwait City è la città più calda al mondo dove ogni estate si superano i 50 gradi

Kuwait City registra ogni estate temperature superiori ai 50 gradi. La città è considerata la più calda al mondo in questa stagione, con valori che si ripetono annualmente. Le temperature estive sono state misurate più volte sopra questa soglia, rendendo il clima locale tra i più caldi a livello globale. Le alte temperature sono un dato costante durante i mesi più caldi dell’anno.

Kuwait City è la città più calda al mondo, dove ogni anno in estate si superano regolarmente i 50 gradi. A cosa sono dovute queste elevatissime temperature?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Coldest vs Hottest City on Earth

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