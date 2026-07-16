Un militare over 30 sta ricevendo testosterone in un programma promosso da Hegseth. La scienza conferma che i livelli di testosterone diminuiscono con l’età negli uomini, ma gli studi mostrano che l’assunzione di ormoni può comportare rischi per la salute. Non ci sono ancora evidenze chiare sulla sicurezza e l’efficacia di questa pratica tra i militari. L’autorità sanitaria ha avviato controlli per verificare eventuali effetti collaterali.

Roma, 16 luglio 2026 – La premessa scientifica è corretta: negli uomini il testosterone tende mediamente a diminuire con l’avanzare dell’età. Tutt'altro che dimostrabile - invece - restando in campo clinico, la conclusione suggerita dal segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, secondo cui individuare e correggere i livelli bassi permetterebbe ai militari di esprimere il proprio "pieno potenziale" e di sostenere meglio le esigenze del combattimento. Ma riavvolgiamo il nastro. Il Pentagono ha disposto che tutto il personale in servizio attivo e nella riserva dai 30 anni in su venga sottoposto a uno screening obbligatorio nell’ambito dei controlli sanitari periodici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Testosterone ai militari over 30: cosa vuole fare Hegseth e dove la scienza lo smentisce

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