Il testosterone? Non è determinante per il comportamento dell' uomo Lo dice la scienza

Uno studio recente rivela che il testosterone ha un impatto limitato sul comportamento maschile, risultando meno influente rispetto ad altri fattori psicologici. La ricerca analizza vari aspetti legati ai livelli di questo ormone e alle loro correlazioni con le azioni e le reazioni delle persone di sesso maschile. I risultati mostrano come le caratteristiche individuali e gli aspetti ambientali giochino un ruolo più determinante di quanto si pensasse in precedenza.

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Testosterone: più ne hai, più sei dominante, aggressivo, competitivo. Per anni è stato dipinto come l’ormone che definisce la mascolinità. A smontare questo stereotipo è una delle analisi più ampie mai condotte sul tema, pubblicata su Hormones and Behavior. Gli scienziati hanno passato in rassegna oltre 200 ricerche precedenti, per un totale di più di 100.000 partecipanti, analizzando il rapporto tra testosterone e aggressività umana. Nello specifico hanno valutato tre aspetti: i livelli basali di testosterone, cioè la quantità normalmente presente nell’organismo; variazioni dinamiche, ovvero come il testosterone cambia in risposta a competizione o stress; e somministrazione sperimentale, cioè cosa accade quando l’ormone viene dato artificialmente ai partecipanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il testosterone? Non è determinante per il comportamento dell'uomo. Lo dice la scienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Testosterone basso Scopri subito se è ipogonadismo primario o secondario Notizie correlate I gatti? Sono praticamente perfetti (lo dice la scienza)Il fascino dei felini ha smesso da tempo di essere un semplice tema per appassionati, diventando oggetto di rigorose indagini scientifiche. Leggi anche: Lo sport non sa riconoscere i campioni: ora la scienza ci dice perché Si parla di: Testosterone e donne anziane: ridotto il grasso viscerale dopo frattura dell’anca; Come Migliorare le Prestazioni Sessuali senza Farmaci. I peptidi sono naturali ma l'iniezione non lo è - cosa ne pensi? reddit