Un ragazzo di 17 anni si è recato al pronto soccorso con il volto ferito dopo essere stato colpito in faccia fuori da una discoteca a Jesolo. Ha riportato una frattura del naso, che ha reso necessario un intervento chirurgico immediato. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione. La vittima ha riferito di essere stata colpita durante un diverbio all’interno del locale.

VICENZA - Si è presentato all'ospedale Santorso di Vicenza con il naso rotto. Una frattura tanto seria da richiedere un'operazione chirurgica urgente. A causarla, secondo quanto raccontato dal 17enne che si è rivolto ai sanitari, sarebbe stata la testata di uno sconosciuto ricevuta alle 3 del 16 luglio fuori da una discoteca di Jesolo. Sulla vicenda sono in corso indagini. L'aggressione Al momento l'unica versione nelle mani delle forze dell'ordine è quella del minorenne, che risiede nel Vicentino e ha trascorso la notte tra mercoledì e giovedì al lido di Jesolo. Fuori da una discoteca, attorno alle 3, ha riferito di essere stato aggredito con una testata in volto da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Testata in faccia fuori da una discoteca di Jesolo: 17enne si presenta all'ospedale con il naso rotto. Operato d'urgenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Angri, evirato dalla moglie: si presenta in ospedale con l’organo reciso, operato d’urgenzaUn uomo si è recato al pronto soccorso con il pene reciso, che aveva conservato in ghiaccio.

Testata in faccia al rivale e gli spacca il nasoUn giovane di 20 anni ha colpito un rivale in faccia con una testata, spaccandogli il naso.